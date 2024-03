Gegen Auto und Baum geprallt: Ehepaar bei Unfall in Imst verletzt

Imst – Ein älteres Ehepaar hat sich bei einem Autounfall am Montagnachmittag in Imst verletzt, berichtet die Polizei. Das Paar war gegen 13.45 Uhr auf der Mieminger Straße (B189) unterwegs – der 82-jährige Mann am Steuer, seine 79-jährige Frau am Beifahrersitz. Aus unbekannter Ursache fuhr der 82-Jährige auf das vor ihm fahrende Auto auf, geriet links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.