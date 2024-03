Als Lehrerin entlassen: „Orgasmus-Päpstin“ und Land OÖ ziehen Vergleich in Betracht

Linz – Nachdem sie die Bildungsdirektion Oberösterreich wegen ihrer Social-Media-Aktivitäten als selbst ernannte „Orgasmus-Päpstin“ entlassen hatte, ist eine Volksschullehrerin vor das Arbeitsgericht gezogen. Beide Seiten wollen nun nochmals über einen Vergleich reden. Dennoch: Für die Bildungsdirektion komme es nicht infrage, dass die Frau wieder unterrichte, stellte deren Anwalt in der vorbereitenden Tagsatzung am Dienstag klar – und forderte zudem einen medialen Maulkorb.

Die Frau gibt unter dem Profilnamen „Orgasmus-Päpstin“ in sozialen Medien Ratschläge für ein erfülltes Sexualleben. Laut Bildungsdirektor Alfred Klampfer habe eine Pädagogin in ihrem gesamten Verhalten darauf zu achten, dass „das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt“. Dies sei nicht mehr gegeben gewesen. Sie wurde entlassen. Dagegen geht die Frau gerichtlich vor. Beim ersten Termin am Dienstag in Linz einigte man sich nun auf einen Streitwert von 100.000 Euro und darauf, dass man noch einmal außerhalb des Gerichtssaales miteinander reden wolle.