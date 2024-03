Wenn das Kind krank ist: Wie Notfallmamas helfen

Ein Kind ist krank, die Eltern müssen trotzdem arbeiten, ein gesundes Kind will beschäftigt werden, die Eltern sind selbst krank oder ein Kind muss ins Krankenhaus etc. – Situationen, in denen plötzlich Kinderbetreuung notwendig ist, gibt es immer wieder. In Fällen wie diesen springen „Notfallmamas" bei der Betreuung zuhause ein. Wie das funktioniert, erklären, Martha Salchner vom Verein KiB children care und Elternbildung-Geschäftsführerin Flora Papanthimou, die das Angebot mehrmals in Anspruch genommen hat.