Betrunkener attackierte 60-Jährigen in Obergurgl und löste Feueralarm aus

Obergurgl – Ein betrunkener Urlauber hat am Montagabend in seiner Unterkunft in Obergurgl einen anderen Gast attackiert und einen Alarm ausgelöst. Der 56-jährige Deutsche kam gegen 23 Uhr stark alkoholisiert in die Unterkunft zurück und wurde dort gegenüber einem 60-jährigen Briten „äußerst aggressiv“, berichtet die Polizei. Schließlich versetzte er seinem Gegenüber einen Schlag ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde.