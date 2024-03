Defekter Geschirrspüler verursachte Brand in Hotel in Ladis, Sägespäne in Matrei entzündet

Matrei am Brenner, Innsbruck, Ladis – Zu gleich mehreren Bränden mussten die Tiroler Feuerwehren am Dienstag ausrücken.

Gegen 12 Uhr ging in Matrei am Brenner eine Alarmierung ein. Aufgrund eines Funkenflugs war es in einer Holzverarbeitungsfirma zu einer Rauchentwicklung gekommen. Über die Lüftungsanlage waren die Funken in ein Silo geraten, wo sich Sägespäne entzündeten.