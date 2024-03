Zwölfjähriger Palästinenser in Ost-Jerusalem erschossen

Ein zwölfjähriger palästinensischer Bub ist in Ost-Jerusalem von der israelischen Polizei erschossen worden. In einem palästinensischen Flüchtlingslager in Ost-Jerusalem habe es "gewaltsame Ausschreitungen" gegeben, teilte die israelische Grenzpolizei am Dienstagabend mit. Dabei sei der Zwölfjährige von einem israelischen Schuss getroffen worden und später im Krankenhaus gestorben.