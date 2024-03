Biden und Trump als Präsidentschaftskandidaten in USA fix

Die Neuauflage des Duells zwischen Joe Biden und Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl im November ist quasi beschlossene Sache: Amtsinhaber Biden und Herausforderer Trump sicherten sich bei den laufenden Vorwahlen ihrer Parteien jeweils die für ihre erneuten Kandidaturen notwendige Zahl an Delegierten. Der Demokrat und sein republikanischer Rivale gewannen am Dienstag laut Prognosen der großen TV-Sender die jeweiligen Vorwahlen in Georgia, Mississippi und Washington.