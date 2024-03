Putin warnt USA vor Wiederaufnahme von Atomwaffentests

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den USA Pläne zur Wiederaufnahme von Atomwaffenversuchen unterstellt und mit Gegenmaßnahmen gedroht. In einem solchen Fall würde auch Russland erwägen, neue Kernwaffentests zu starten, sagte der Kremlchef in einem Interview im russischen Staatsfernsehen Dienstagabend. Russlands Atomwaffenarsenal sei eins der modernsten weltweit, betonte Putin. Seinen Angaben nach sind die USA derzeit dabei, ihre atomaren Streitkräfte zu erneuern.

Dies bedeute nicht, dass sie dazu bereit seien, einen Atomkrieg zu beginnen, doch es gebe Bestrebungen bei bestimmten Kreisen in Washington, die Möglichkeiten der neuen Sprengköpfe nicht nur am Computer auszuloten, sondern bei realen Tests zu überprüfen. "Wir wissen davon. Und wir werden auch schauen", sagte er. Beweise für seine Behauptungen zu den US-Plänen legte er nicht vor.

Unterdessen kündigte Russland die Aufstellung zusätzlicher Truppen und Waffensysteme an der finnischen Grenze an. Grund sei der NATO-Beitritt des nordeuropäischen Landes, hieß es dazu aus dem Kreml. Wie er es sehe, sei der NATO-Beitritt ein "absolut sinnloser Schritt" gewesen, der nicht den nationalen Interessen Finnlands entspreche, erklärte Putin in dem TV-Interview. Vor dieser Entscheidung in Helsinki seien die russisch-finnischen Beziehungen dagegen ideal gewesen, wie Putin es nannte. Finnland hatte nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gemeinsam mit Schweden die Aufnahme in die westliche Militärallianz beantragt - mittlerweile sind beide Staaten Mitglieder.