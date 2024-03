Hypo-Imperium will zurückschlagen

Innsbruck – Nein, noch ist nichts verloren. Die 2:3-Niederlage gegen Aich/Dob im ersten Halbfinalspiel (Best-of-five-Serie) hatte dennoch Potenzial, die Hypo-Tirol-Volleyballer emotional zu treffen: Zum ersten Mal mussten sie sich in der laufenden AVL-Saison geschlagen geben, der bislang einzige Fleck auf der weißen Weste. „Darum ging es nicht, enttäuscht sind wir, weil wir mit 0:1 hinten liegen und am Ende nur zwei Punkte fehlten“, stellt Kapitän Niklas Kronthaler aber klar.

Aich/Dob, der Rivale früherer Tage (noch vor dem Deutschland-Gastspiel 2017 bis 2020) und auch jener aus dem Vorjahr. Da war man beim elften Tiroler Titelgewinn allerdings erst im Finale aufeinandergetroffen. „Ich will anderen Teams gegenüber nicht respektlos klingen, aber es fühlt sich schon an wie ein kleines Finale“, gesteht Kronthaler junior.

Zudem darf man auch auf den Heimvorteil am Fürstenweg bauen. In Bleiburg sei die Stimmung mit rund 600 Fans gut gewesen, sagt Spieler Kronthaler: „Mal sehen, was wir am heutigen Mittwoch schaffen.“ Denn auch da will man entgegentreten. Immerhin hatte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu schon nach der Auftaktpartie prophezeit: „Dieses Spiel wird schwer zu toppen sein.“ (sab)