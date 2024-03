Höchster von Menschen gepfiffener Ton: Wiener knackte in Erl Weltrekord

Wien – Ein Weltrekord in der Musik, der nicht per Video nachgehört werden kann? Gibt’s nicht? Gibt’s doch. Der Wiener Sirus Madjderey hat einen solchen vorgestern im Tonstudio in Erl aufgestellt, indem dem 35-Jährigen der höchste jemals von einem Menschen gepfiffene Ton gelang. „Mit einer Frequenz von 19.264 Hertz. Eine Frequenz, die wenn, nur noch Babys hören“, erklärt Madjderey, der von Beruf Kunstpfeifer ist.