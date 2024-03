Mit der Bank zum Deal deines Lebens

Lukas Themel: Man erstellt den Businessplan in erster Linie für sich selbst und nicht für andere. Wir beobachten, dass Gründer:innen mit einem Businessplan nachhaltig erfolgreicher unterwegs sind. Das hat zwei Gründe: Die Erstellung eines Businessplans zwingt einerseits zur Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen, der Marktsituation sowie dem Wettbewerb. Andererseits baut ein Businessplan Vertrauen auf - gegenüber Partner:innen, Investor:innen und der Bank. Diese Instanzen entscheiden am Ende, ob investiert wird oder nicht. Da Start-ups meist noch kein Bonitätsrating besitzen und in keiner Datenbank zu finden sind, bilden die Zahlen eines Businessplans oft die einzigen handfesten Fakten, an denen sich potenzielle Geldgeber:innen festhalten können.