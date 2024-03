Nach Verdacht auf Handydiebstahl: Halbes Kilo Cannabis in Kramsacher Wohnung gefunden

Nachdem ein Mann in Kaltenbach sein Handy nicht mehr fand, lies er es orten. Die Polizei entdekte dann in einer Wohnung in Kramsach nicht nur das Handy, sondern auch fast ein halbes Kilo Cannabis.

Kaltenbach, Kramsach – Ein Verdacht auf Diebstahl hat für einen 41-Jährigen bittere Folgen. In der Nacht auf Sonntag bemerkte ein Mann in einem Lokal in Kaltenbach, dass sein Handy fehlte. Über die Such-App konnte er es in Kramsach orten.