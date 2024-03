Mehr als nur Osterferien in Südtirols innovativstem Familienhotel

Zu entdecken gibt es hier so einiges – sogar auf dem Hotel. Ein absolut einzigartiges Kinderparadies bietet sich Gästen nämlich dort, wo man es am allerwenigsten vermuten würde: dem Hoteldach! Wo sonst kann in so luftiger Höhe mit dem Bobby Car um die Wette gefahren, in einer interaktiven Trampolinwelt gesprungen und selbst im Sommer ohne Schnee Ski gefahren werden?