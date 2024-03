35 Mitarbeiter betroffen: Textilhersteller Giesswein zieht Teil der Produktion aus Brixlegg ab

Die Verlagerung werde bis Ende August 2024 umgesetzt. Wohin genau die Teilabwanderung erfolgt, wollte Giesswein auf Nachfrage allerdings nicht mitteilen. Die Maßnahme sei jedenfalls „Teil einer umfassenden Strategie, um Effizienz zu steigern und das Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu stärken“. Design, Prototyping und Materialwirtschaft verbleiben am Standort Brixlegg. „Es wird auch weiterhin partiell in Österreich in Lohnfertigung gestrickt und Stoffe produziert, allerdings eben nicht am Standort Brixlegg“, betont man.