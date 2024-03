Welche Partei passt am besten zu mir? Die digitale Entscheidungshilfe zur Innsbruck-Wahl

So viele wie noch nie: Bei den Innsbrucker Gemeinderatswahlen am 14. April rittern (Stand heute) 13 Listen um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Ein neuer Rekord – und für die Wahlberechtigten ganz schön unübersichtlich.

Digitale Entscheidungshilfe: Seitenlange Wahlprogramme zu durchforsten und mit den eigenen Interessen und Wertvorstellungen abzugleichen, ist wohl nur den wenigsten Wählerinnen und Wählern möglich. Die Tiroler Tageszeitung bietet deshalb in Kooperation mit der Online-Wahlhilfe VOTO und der parteiunabhängigen Initiative „mehr demokratie!“ eine digitale Wahlhilfe an.

Am Ende werden die Antworten mit jenen der wahlwerbenden Parteien verglichen – und eine Übereinstimmung in Prozentwerten angezeigt.

Was ist das Ziel? Die TT-Wahlhilfe soll einen raschen Überblick über zentrale Positionen der Parteien verschaffen und generell das Interesse an den Gemeinderatswahlen steigern. 2018 lag die Wahlbeteiligung in Innsbruck nur bei 50,4 Prozent.