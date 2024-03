Bremse und Gaspedal verwechselt: 88-Jährige fuhr in Innsbruck gegen Betonmauer

Ein unglücklicher Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in Innsbruck. Das Auto einer 88-Jährigen machte einen Satz nach vorne und krachte gegen einen Stiegenaufgang.

Innsbruck – Eine 88-jährige Autolenkerin verletzte sich am Mittwochabend in Innsbruck, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Laut Polizeibericht dürfte die Frau das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben.

Die 88-Jährige kehrte gerade von einem Einkauf zurück und wollte in der Hauseinfahrt halten, um ihre Einkäufe auszuladen. Versehentlich dürfte sie dabei das Gaspedal betätigt haben, wodurch das Auto einen Satz nach vorne machte.

Das Fahrzeug stieß mit voller Wucht gegen ein in der Hauseinfahrt abgestelltes Fahrrad sowie einen Abfallcontainer. Anschließend prallte das Auto gegen einen Stiegenaufgang bzw. eine Betonmauer und kam in weiterer Folge zum Stillstand.

Die 88-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Am Auto und am Fahrrad entstand Totalschaden. (TT.com)