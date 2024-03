Verschenken Sie als TT-Abonnent zu Ostern ein Gratis-TT-Abo und nehmen Sie und die beschenkte Person an der Verlosung von 4 Nintendo Switch Lite teil!

Teilnahmebedingungen: Das Gratis-Oster-Abo endet nach 5 Wochen automatisch. Dieses Angebot gilt ausschließlich im Bundesland Tirol für Personen, die mit 1.1.2023 Abonnenten der Tiroler Tageszeitung sind. Die Aktion kann auf bestehende Abos nicht angerechnet werden. Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von ca. zehn Werktagen ab Bestelleingang. Aktion gültig bis 03.04.2024. Die Gewinner werden schriftlich, bis spätestens 08.04.2024, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Zusendung der Gewinne erfolgt bis spätestens 19.04.2024. Unter allen teilnehmenden Abonnenten und beschenkten Gratis-Oster-Abonnenten werden 4 Nintendo Switch Lite im Gesamtwert von über € 870,- verlost. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.