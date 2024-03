Seit Donnerstag hält ein Brand die Feuerwehren rund um den Plansee auf Trab. Ursache war Brandstiftung. Ein Verdächtiger befindet sich in Haft. Am Freitagabend mussten die Löscharbeiten aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Weil sie am Samstag fortgeführt werden, ist die Planseestraße erneut gesperrt.