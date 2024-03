Brandstiftung bei Plansee: Verdächtiger in Haft, Löscharbeiten dauern an

Donnerstag gegen 13 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr Breitenwang einen Brand in der Nähe der Kapelle Frauenbrünnle bei Reutte. 130 Mann rückten aus, um ihn zu löschen. Die Löscharbeiten wurden Freitagfrüh fortgesetzt. Auch die Ursache steht mittlerweile fest.

Reutte, Breitenwang – Am Donnerstag gegen 13 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr Breitenwang einen Brand in der Nähe der Kapelle Frauenbrünnle bei Reutte. Aus einem Brand wurden später mehrere. Betroffen war laut ersten Schätzungen eine Fläche von rund 30.000 Quadratmetern.

Der Grund für den Brand ist mittlerweile auch klar: Brandstiftung. Laut Polizei gestand ein 36-jähriger Österreicher inzwischen, dass er mit seinem Feuerzeug und brennenden Zigaretten mehrere Brandherde an der Planseestraße im Bereich des Heiterwanger See und Plansee entzündet habe.

Die Brände waren teilweise in unwegsames Gelände vorgedrungen, wodurch die Löscharbeiten für die Feuerwehrkräfte sehr erschwert und wegen Steinschlaggefahr zeitweise eingestellt werden mussten. Um 19 Uhr mussten am Donnerstag die Arbeiten am Boden und aus der Luft aufgrund der einsetzenden Dunkelheit eingestellt werden. Bis dato wurde laut Polizei niemand verletzt und kein Gebäude beschädigt.