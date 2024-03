Mehrere Brände bei Plansee in Reutte: Feuerwehrkräfte kämpfen gegen Flammen

Reutte, Breitenwang – Gegen 13 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr Breitenwang einen Brand in der Nähe der Kapelle Frauenbrünnle bei Reutte. Aus einem Brand wurden später mehrere. Betroffen ist eine Fläche von rund 30.000 Quadratmetern. Da das Gelände – die Brände befinden sich im Gebiet Hölltal oberhalb des Panoramaweges – dort sehr unwegsam ist, gestalten sich die Löscharbeiten schwierig.

Der Löscheinsatz dauert noch immer an. Betroffen sind mehrere Wiesenabschnitte eines Wanderweges direkt am Plansee. „Es gibt mehrere, punktuelle Brände, die wir löschen müssen“, so Bezirksfeuerwehrinspektor Wolfgang Scheucher. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist bisher noch unklar.