Hungersnot in Gaza: EU-Parlament ruft Israel zur Öffnung der Grenzübergänge auf

Eine große Mehrheit der Abgeordneten des EU-Parlaments stimmte am Donnerstag für eine Resolution, die eine Öffnung der Grenzübergänge in den Gazastreifen zum Import humanitärer Hilfsgüter vorsieht. Kritik übten sie an den Aktionen israelischer Siedler.

Straßburg – Das EU-Parlament ruft Israel auf, alle Grenzübergänge in den Gazastreifen für humanitäre Hilfslieferungen zu öffnen. Es drohe eine Hungersnot in dem palästinensischen Gebiet, heißt es in einer von 372 EU-Abgeordneten unterstützten Resolution (44 Gegenstimmen, 120 Enthaltungen). In Richtung Hamas forderten die EU-Abgeordneten am Donnerstag die Freilassung aller Geiseln. Das Rote Kreuz solle zudem sofortigen Zugang zu allen Geiseln erhalten, um sie medizinisch zu versorgen.