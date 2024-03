Mehr als 250 Feuerwehrautos gespendet: Tirol von Kroatien für Partnerschaft ausgezeichnet

Landeshauptmann Mattle nahm am Donnerstag in Zagreb die Goldene Medaille des kroatischen Parlaments entgegen. Die Projekt der Feuerwehrpartnerschaft zwischen Tirol und Kroatien soll die Freiwilligen Feuerwehren stärken. Über 250 Tiroler Feuerwehrautos wurden seit 2011 übergeben.

Zagreb, Innsbruck – Das Bundesland Tirol ist am Donnerstag aufgrund einer Feuerwehrpartnerschaft mit einer der höchsten Auszeichnungen Kroatiens ausgezeichnet worden. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nahm in Zagreb stellvertretend die Goldene Medaille entgegen. Ziel der Zusammenarbeit sind Aufbau und Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren des Küstenstaates. Zudem stand für Mattle ein Arbeitsgespräch mit Premierminister Andrej Plenkovic am Programm.

Kroatische „Feuerwehrler“ in Tirol ausgebildet

Die Partnerschaft zur Brandbekämpfung besteht bereits seit 2011. Seither wurden über 250 Feuerwehrfahrzeuge aus Tirol an über 100 Feuerwehren sowie Einsatzbekleidung und weitere Ausrüstung übergeben. Außerdem erhielten 22 kroatische Feuerwehrkommandanten an der Tiroler Feuerwehrschule eine Ausbildung.

Es ist eine ganz besondere Wertschätzung, welche die Republik Kroatien dem Land Tirol entgegenbringt. Landeshauptmann Anton Mattle

„Denn in Kroatien selbst gibt es keine Feuerwehrschule für Freiwillige. Allein in der Region Vukovar, die im Kroatienkrieg in den 1990er-Jahren schwer zerstört wurde, wurden mithilfe Tirols innerhalb von fünf Jahren 27 Feuerwehren vollständig ausgerüstet“, verwies Projektleiter Peter Logar auch auf Wiederaufbauprojekte in Bosnien, dem Kosovo und Serbien. Die zuständige Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) versicherte, das Projekt fortführen zu wollen.

LH Anton Mattle zu Besuch bei der Feuerwehr von Rešetari © HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA /Željko Cebin

Landeshauptmann Mattle zeigte sich in einer Aussendung nach dem Treffen mit Plenkovic dankbar: „Es ist eine ganz besondere Wertschätzung, welche die Republik Kroatien dem Land Tirol entgegenbringt.“ Tirol und Kroatien verbinden auch „enge wirtschaftliche Beziehungen“, sagte Mattle und fügte hinzu: „Kroatien ist eine beliebte Urlaubsdestination für Tirolerinnen und Tiroler. Tirol wiederum exportiert jährlich Waren im Wert von 72 Millionen Euro nach Kroatien.“

Zudem habe der Landesschef die Gelegenheit genutzt, Plenkovic „innerhalb der Europäischen Union bei wichtigen Themen als Verbündeten zu gewinnen und über die aktuelle politische Situation in Kroatien zu sprechen.“

Tiroler Orden für kroatische Filmproduzentin

Bei dem Besuch wurde außerdem der „Tiroler Adler Orden in Gold“ an die Filmproduzentin und Regisseurin Dana Budisavljević verliehen, die einen Film über eine Verwandte drehte. Der Film handelt von der aus Innsbruck stammenden Diana Obexer, die 1917 den serbischen Arzt Julije Budisavljević heiratete.

v.li.: LH Anton Mattle, Dana Budisavljević und Josef Markus Wuketich, Österreichs Botschafter in Kroatien © Land Tirol