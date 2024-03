Israel bestreitet Hamas-Angaben zur Tötung von Zivilisten

Die israelische Armee hat Angaben der Hamas-kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen entschieden zurückgewiesen, wonach am Donnerstagabend mindestens 20 Menschen bei einem Angriff israelischer Truppen im Norden des Palästinenser-Gebiets getötet wurden. Demnach warteten die späteren Opfer an einem Kreisverkehr auf Hilfsgüter. Mehr als 150 weitere Menschen seien verletzt worden, hatte es geheißen.

Die israelische Armee teilte am Freitag mit, sie habe am Vortag die Fahrt eines Konvois von 31 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens ermöglicht. "Etwa eine Stunde vor der Ankunft des Konvois am humanitären Korridor eröffneten bewaffnete Palästinenser das Feuer, während Zivilisten aus Gaza auf die Ankunft des Hilfskonvois warteten", hieß es in der Mitteilung. "Als Lastwagen mit Hilfsgütern einfuhren, schossen die palästinensischen Bewaffneten weiter, als die Menge von Gaza-Einwohnern begann, die Lastwagen zu plündern."