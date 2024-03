US-Außenminister Blinken in Wien eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist Freitag früh in Österreich eingetroffen. Das bestätigte die US-Botschaft in Wien der APA auf Anfrage. Blinken nimmt in Wien an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil und hält dort um 12.30 Uhr eine Rede. Am Nachmittag trifft er Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP).