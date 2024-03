US-Außenminister Blinken in Wien: Noch ist es ruhig in der Stadt

Wien – US-Außenminister Antony Blinken ist heute früh am Flughafen Wien gelandet. Noch ist es ruhig in der Stadt, wie ein Lokalaugenschein zeigt und auch die Landespolizei bestätigt. Blinken nimmt in Wien an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil und hält dort um 12.30 Uhr eine Rede.