Reisebus geriet am Wiener Praterstern in Vollbrand, hohe Rauchsäule über der Stadt

Wien – Ein bis auf den Lenker unbesetzter Reisebus ist am Freitag in der Früh am Wiener Praterstern während der Fahrt in Vollbrand geraten. Der Chauffeur stellte das Fahrzeug noch in einer Parkbucht ab und versuchte vergeblich zu löschen. Dabei dürfte er eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Die Flammen wurden dann von der Wiener Berufsfeuerwehr mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz gelöscht, wie es gegenüber der APA hieß.