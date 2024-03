Gut zu wissen: Was die neuen EU-Sanierungsvorgaben für Hausbesitzer bedeuten

Mit 370 Stimmen wurde im EU-Parlament für eine neue Richtlinie in Bezug auf Sanierungsvorgaben gestimmt. Damit soll dazu beigetragen werden, die EU-Klimaziele einzuhalten und den Energieverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen in Wohngebäuden zu senken. Was bedeutet das für einzelne Haushalte?