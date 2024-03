UNO verlangt ungehinderten Zugang in den Sudan für Hilfe

Die Einsatzleiterin des Kinderhilfswerks Unicef im Sudan, Jill Lawler, sagte, der Konflikt treibe das Land "auf eine Hungersnot zu". Es gebe genug Vorräte an Hilfsmitteln in der Hafenstadt Port Sudan, die aber nicht zu den Menschen gebracht werden könnten. Vergangene Woche habe sie die erste UN-Mission in den Bundesstaat Khartum seit Beginn des Bürgerkrieges vor elf Monaten geführt, berichtete Lawler. Dabei sei klar geworden, dass "das Ausmaß und die Größenordnung der Not der Kinder im ganzen Land einfach erschütternd sind".

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths schrieb in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat, derzeit würden rund 18 Millionen Sudanesen unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden. Die Situation könne sich noch dramatisch verschärfen: "Fast fünf Millionen Menschen könnten in einigen Teilen des Landes in den kommenden Monaten in eine katastrophale Ernährungsunsicherheit rutschen." Fast 730.000 Kinder würden unter schwerer Mangelernährung leiden.