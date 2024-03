Spar-Konzern will Lamarr-Rohbau und Kaufhaus Tyrol nicht übernehmen

Gerüchte, der Spar-Konzern wolle den Lamarr-Rohbau in Wien übernehmen, dementiert Spar-Chef Reisch. Sein Konzern habe ebenfalls kein Interesse an Kaufhaus Tyrol und am Goldenen Quartier. Anders sähe das beim Signa-Projekt Waltherpark in Bozen aus.

Wien, Salzburg, Innsbruck – Der Handelskonzern Spar ist nicht am geplanten Lamarr-Luxuskaufhaus der insolventen Signa Prime in der Wiener Mariahilfer Straße interessiert. „Aus dem Rohbau ein Einkaufszentrum zu machen ist nicht möglich“, sagte Spar-Chef Hans K. Reisch zur APA. „Der Wert dieser Immobilie ist Grundstückspreis minus Abbruch.“ Grundsätzlich interessiert zeigt sich Spar am Signa-Projekt Waltherpark in Bozen, kein Interesse besteht am Kaufhaus Tyrol und am Goldenen Quartier in Wien.