Grazer Diskothek nach Bombendrohung geräumt

Freitagnacht ging beim Roten Kreuz ein Anruf ein, laut dem sich eine Bombe in einer Disko befände. Eine Durchsuchung des Lokals verlief allerdings ergebnislos.

Graz – Nach einer Bombendrohung ist in der Nacht auf Samstag eine Diskothek in Graz evakuiert worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in der Früh mitteilte, wurden bei einer folgenden Durchsuchung unter anderem durch einen Sprengstoffspürhund weder eine Bombe noch ähnliche Gegenstände gefunden.