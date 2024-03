Aktivisten wollen Räumung von deutschem Tesla-Protestcamp verhindern

Demonstranten halten einen Teil des Waldes am Tesla-Werksgelände im ostdeutschen Grünheide besetzt. Ihre Baumhäuser sollten sie bis Montag abbauen. Nun wollen sie gerichtlich gegen Auflagen ihrer Versammlung vorgehen.

Grünheide – Die Aktivisten im Protestcamp gegen die Erweiterung der Tesla-Fabrik im ostdeutschen Grünheide wollen juristisch gegen die Auflagen ihrer Versammlung vorgehen. Die Initiative werde alle rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen, um eine Räumung zu verhindern", hieß es in einer Mitteilung der Initiative "Tesla stoppen" am Freitag. Welche Schritte man konkret gehen wolle, ließ die Initiative offen. Die Demonstranten halten derzeit einen Teil des Waldes am Tesla-Werksgelände besetzt.