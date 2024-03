Wacker-Frauen jagen Klassenerhalt:„Ausgangslage ist nicht berauschend“

Innsbruck – Das Herren-Team des FC Wacker muss sich noch gedulden, der Aufstiegskampf des Tabellenführers der Hypo Tirol Liga beginnt erst in einer Woche. Das Frauen-Team startet in der Bundesliga indes schon am Sonntag mit dem herausfordernden Gastspiel beim Tabellenzweiten Altach/Vorderland in die Frühjahrssaison – und mit einer völlig anderen Ausgangslage.