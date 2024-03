Masern-Fälle in Tirol: Erkrankte Person war bei James Blunt Konzert in Olympiahalle

Innsbruck – Eine aktuell an Masern erkrankte Person war – unwissend über die Erkrankung – während dem ansteckungsfähigen Zeitraum am Freitag, 8. März, beim James Blunt-Konzert in der Olympiaworld in Innsbruck. Darüber informierte das Land Tirol am heutigen Samstag via Aussendung.