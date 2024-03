Von Dach gestürzt: 18-Jähriger bei Arbeitsunfall in Schwoich schwer verletzt

Schwoich – Ein 18-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma wurde am Freitagnachmittag bei einem Drei-Meter-Absturz in Schwoich schwer verletzt. Der junge Mann war gegen 16.25 Uhr am Dach eines Pavillons nahe des Sportplatzes mit den Arbeiten beschäftigt, als er ausrutschte und abstürzte.