Unfall zwischen Pkw und Traktor auf Götzner Straße: 47-Jährige verletzt

Götzens – Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Traktor auf der Götzner Straße wurde am Samstagnachmittag eine 47-jährige Einheimische unbestimmten Grades verletzt. Gegen 17.45 Uhr wollte die Autolenkerin von der L12 links auf einen Parkplatz einbiegen und hielt deshalb an. Das bemerkte der in dieselbe Richtung fahrende 26-jährige Traktorfahrer zu spät und fuhr dem Pkw hinten auf.