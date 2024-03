Landesrätin Mair: Wenn Prävention versagt, soll es Strafen für Unmündige geben

Innsbruck – Für ihren Vorstoß hat Astrid Mair einiges an Kritik einstecken müssen. Aber die Tiroler Landesrätin bleibt bei dem, was sie, wie berichtet, vergangene Woche am Rande einer Veranstaltung des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich gesagt hat: Bei Mord oder Vergewaltigung sollen jugendliche Täter künftig zur Verantwortung gezogen werden können. „Zum Schutz der Gesellschaft“, meint die ÖVP-Politikerin.