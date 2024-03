„Rotjacken“ feiern wieder ihr großes „Wilten Festival“

Innsbruck – Knapp ein Jahr vor der Feier zum 375. Geburtstag lädt die Stadtmusikkapelle Innsbruck-Wilten am 23. März im Haus der Musik zum „Wilten Festival“, ihrem alljährlichen Frühjahrskonzert.

Trotz ihres so „hohen Alters“, zumindest wenn man die Gründung dieses Klangkörpers in Betracht zieht, sprühen die Wiltener vor Tatendrang. „Die Tradition braucht bekanntlich auch einen Fortschritt“, so das Credo der Wiltener.