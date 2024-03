Pick-up prallte in Kössen gegen Bäume, Unfallopfer löschten brennenden Benzinkanister

Kössen – Ein Autofahrer und ein Insasse wurden am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Kössen verletzt. Der 36-jährige Lenker war gegen 21 Uhr mit seinem Pick-up auf der Klobensteiner Straße von Kössen in Richtung Schleching unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und anschließend links von der Straße abkam.