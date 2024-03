Trump: „Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad geben“

Washington – Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat vor Anhängern in Ohio radikale Prophezeiungen für den Fall seiner Wahlniederlage im November geäußert. "Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird", sagte Trump am Samstag (Ortszeit). Und: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben."