In Garageneinfahrt gedrängt: 41-Jährige in Wien auf Nachhauseweg vergewaltigt

Wien – Eine 41-Jährige ist in der Nacht zum Freitag in der Viktorgasse Wien-Wieden vergewaltigt worden. Die Frau befand sich gegen 3 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als sie plötzlich ein Unbekannter in die Garageneinfahrt einer Wohnanlage drängte und sich an ihr verging. Durch Hilferufe wurden daraufhin Nachbarn auf die Frau aufmerksam. Der Täter sei dann geflüchtet, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger.