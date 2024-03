Bei Konzert in Hannover: Vicky Leandros stürzte von Bühne

Hannover – Schlagersängerin Vicky Leandros ist am Freitag bei einem Konzert in Hannover gestolpert und von der Bühne gefallen. Gegen Ende der Veranstaltung kam die 71-Jährige bei dem Lied „Ich liebe das Leben“ in ihrem Glitzerkleid und hochhackigen Schuhen zu dicht an den Bühnenrand und fiel in den Zuschauerraum.