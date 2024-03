Betrunkener Deutscher stürzte bei Wanderung in Pettneu rund 70 Meter ab

Pettneu am Arlberg – Bei einem Alpinunfall am Samstagnachmittag in Pettneu wurde ein 23-jähriger Deutscher schwer verletzt. Der Mann unternahm gegen 18 Uhr mit einem 24-jährigen Landsmann eine Wanderung in Richtung Malfontal. Zuvor hatten die beiden laut Polizei „am Campingplatz reichlich Bier getrunken“.