Israel ruft zu Evakuierung von Shifa-Spital und Umgebung auf

Das israelische Militär hat die Bevölkerung im Gazastreifen zur Evakuierung des Al-Shifa-Spitals in der Stadt Gaza aufgefordert. "Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie das Gebiet sofort verlassen", erklärte Armeesprecher Avichay Adraee am Montag im Onlinedienst X. Die Armee vollzog damit eine Kehrtwende. Zu Beginn ihrer Aktion gegen vermeintliche Terroristen hatte sie noch erklärt, eine Evakuierung sei nicht nötig. Laut der Hamas gab es Tote und Verletzte im Spital.

"Alle Menschen vor Ort" sollten sich erst in Richtung Westen und dann nach Süden in ein "humanitäres Gebiet" begeben, sagte der Sprecher. Zunächst hatte die Armee noch mitgeteilt, dass die Patienten das Spital nicht verlassen müssten. Die Truppen seien angewiesen worden, bei ihrer Aktion gegen ranghohe Anführer der Terrororganisation Hamas vorsichtig zu agieren. Verletzungen von Patienten, Zivilisten und medizinischem Personal sollen vermieden werden, hieß es.

Nach Angaben der Terrororganisation Hamas brach bei der israelischen Militäraktion ein Brand aus. Frauen und Kinder seien wegen der Rauchentwicklung erstickt. In dem Komplex sollen sich "zehntausende" Vertriebene aufhalten.

Die Hamas erklärte, das Klinikgebäude sei beschossen worden, ohne dass man sich um Patienten, medizinisches Personal oder dort Schutz Suchende gekümmert hätte. Menschen seien in Operationsräumen und der Notaufnahme eingeschlossen. Die Kommunikation mit dem Krankenhaus sei abgerissen. "Es gibt Opfer, darunter Tote und Verletzte, und es ist unmöglich, jemanden zu retten, weil das Feuer so heftig ist", heißt es in der Mitteilung der von den Terroristen kontrollierten Gesundheitsbehörde. Jeder, der sich den Fenstern nähere, werde ins Visier genommen.