Alarm am Innsbrucker Hauptbahnhof: Verdacht auf Fliegerbombe am Südtiroler Platz

Innsbruck – Für Aufregung sorgt am Montagabend ein Alarm der Stadt Innsbruck, demzufolge eine „Anomalie bei Grabungen am Innsbrucker Hauptbahnhof“ gefunden worden sei. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um eine Fliegerbombe handelt, weshalb mit Sperren und Behinderungen sowie eventuellen Evakuierungen in den kommenden Stunden zu rechnen sein wird.