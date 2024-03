Internetbetrüger brachten 85-jährigen Tiroler um mehr als 10.000 Euro

Innsbruck – Auf Internetbetrüger fiel ein 85-Jähriger in Tirol herein. Der Mann stieß im Internet auf eine angebliche Investmentseite und gab dort seine Daten bekannt. Kurze Zeit später wurde er per E-Mail kontaktiert und eine unbekannte Person verleitete den 85-Jährigen geschickt dazu, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen.