Drogen und nicht ausgelieferte Briefe im Auto: Postbote flog bei Kontrolle am Arlberg auf

Mehrfach Pech hatte ein 37-Jähriger Postbote am Sonntag bei einer Zollamt-Kontrolle bei der Arlberg-Mautstelle in St. Anton. In seinem Fahrzeug wurden Drogen sowie nicht zugestellte Briefe und Pakete gefunden – bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung noch mehr davon. Auch ein Drogentest verlief positiv.

St. Anton am Arlberg – Es waren am Sonntag eigentlich nur gewöhnliche, schwerpunktmäßige Zollkontrollen an der Hauptmautstelle der Arlberg-Schnellstraße in St. Anton. Gegen 16 Uhr entdeckten die BeamtInnen dann im Auto eines 37-jährigen Mannes diverse Suchtmittel – ein halbes Kilo Cannabiskraut und Behälter mit 180 Gramm Haschischöl. Teilweise waren sie im Fahrzeug versteckt.