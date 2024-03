Innovatives Design und Funktion im Einklang

Der Energieversorger GUTMANN definiert am Innsbrucker Südring Tanken und Laden im Stadtgebiet neu.

Die im Dezember 2023 eröffnete GUTMANN-Tankstelle in der Amraser-See-Straße ist die moderne Interpretation einer Tankstelle im städtischen Umfeld: Tanken, Laden, Arbeiten, Einkaufen und vieles mehr in einer ansprechenden, einzigartigen Umgebung.

entschied sich daher, den Neubau am Innsbrucker Südring mit zusätzlichen Nutzungen zu erweitern: Die Tankstelle beherbergt Büroeinheiten und einen modernen SPAR express-Shop, bei dem man 365 Tage im Jahr zu SPAR-Preisen einkaufen kann. Die Integration von Alltagsdienstleistungen zielt darauf ab, einen Mehrwert für die Anwohner:innen zu schaffen. Dabei ist der Fokus der Tankstelle natürlich weiterhin auf die grundlegenden Bedürfnissen des Tankens und Ladens hin ausgerichtet. Die Station bietet AdBlue-Zapfsäulen, zwei Zapfinseln mit den Markentreibstoffen von SHELL samt integriertem 24h-Tankautomaten und drei da emobil Hypercharger (Ladeleistung bis zu 300 kW).

Das architektonische Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Architekturbüro OBERMOSER + PARTNER entwickelt. Der Neubau setzt auf eine Kombination aus Beton, Glas und Grünflächen, auf der Dachterrasse wachsen sechs Ahornbäume. Die Gestaltung der Zapfsäulen-Überdachung sowie der Decken im Shop wurden der renommierten Künstlerin Esther Stocker anvertraut. Deren einzigartige Ästhetik schafft eine harmonische Komposition aus Kunst und Beleuchtung, die das Erscheinungsbild der Tankstelle prägt.

Die neue GUTMANN-Tankstelle am Südring in Innsbruck ist ein gelungenes Beispiel für die Transformation eines klassischen „Nicht-Ortes“ in eine architektonische Besonderheit. Durch die Verbindung von Funktionalität und innovativem Design wird die Tankstelle zu einem lebendigen Treffpunkt für den gesamten Stadteil.