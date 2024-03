Israel tötet 50 Hamas-Kämpfer in Shifa-Krankenhaus: Aber auch zahlreiche zivile Opfer

Gaza – Man gehe im Al-Shifa-Krankenhaus gezielt gegen Infrastruktur der islamistischen Hamas vor, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Militärs. „Die Truppen haben Terroristen bei Gefechten aus nächster Nähe ausgeschaltet und Waffen gefunden“, teilte mit Armee weiter mit. „Bisher haben die Truppen mehr als 50 Terroristen getötet und rund 180 Verdächtige festgenommen.“

Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Bei dem Einsatz in der Klinik sind bisher zwei israelische Soldaten getötet worden, wie das Militär weiter erklärte. Auch in anderen Regionen des Gazastreifens gingen die Kämpfe weiter.

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde teilte am Dienstag mit, binnen 24 Stunden seien im Gazastreifen 93 weitere Menschen getötet und 165 verletzt worden. Es sei unter anderem zu Luftangriffen auf Häuser und Wohnungen in Rafah, sowie auf ein Haus in einem Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens gekommen.