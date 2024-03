Regional-Entwicklung Außerfern wächst: Neue Mitarbeiterinnen verstärken Team

Hofegger absolvierte die HLW in Reutte und verließ anschließend den Bezirk, um zu studieren und berufliche Erfahrungen, unter anderem in der Lehrlingsausbildung sowie im Personalmanagement, zu sammeln. Nach elf Jahren entschied sie sich, in ihre Heimat zurückzukehren. „Mein erster Schritt wird es sein, die Akteure persönlich kennen zu lernen. Ein paar Vereine habe ich schon besucht“, so Hofegger. Ihr vorrangigstes Ziel ist es, durch unterschiedlichste Projekte mit Freiwilligen die Menschen im Außerfern zusammenzubringen und das soziale Miteinander zu stärken. Ihren Fokus legt sie dabei ganz gezielt auf die Täler und kleineren Gemeinden im ganzen Bezirk.