Reformeifer scheint verflogen: Volksbegehren ohne neue Hürden

Das Problem: Seit 2018 können Volksbegehren auch online unterschrieben werden – früher mussten Unterstützer persönlich aufs Gemeindeamt gehen. Mit der Erleichterung ist die Zahl der Volksbegehren nach oben gegangen. Werbung geschieht oft ohne hohe Kosten in den sozialen Netzwerken im Internet. Die Rückerstattung blieb aber gleich.

Nach aktuellem Stand wird sich an diesem Modell aber auch jetzt nichts ändern. Zwar hatte ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl angekündigt, die Rückerstattung ändern zu wollen. Seine grüne Kollegin Agnes Sirkka Prammer stimmte zu.

Vor allem bei der ÖVP dürfte der Reformeifer aber verflogen sein. Offiziell ist bei den Türkisen von Gesprächen die Rede. Tatsächlich will man sich bei der größeren Regierungspartei wenige Monate vor der Nationalratswahl aber nicht dem Vorwurf aussetzen, die Demokratie einschränken zu wollen. Dieser Vorwurf kam von der FPÖ, die eine Kürzung der Rückerstattung ablehnt.

„Volksbegehren in Serie“, wie sie von einzelnen Personen eingebracht werden, sieht sie kritisch und spricht von „Missbrauch“. Grundsätzlich sei das Instrument „Volksbegehren“ aber gut. Immerhin ist es in der repräsentativen Demokratie in Österreich die einzige Möglichkeit, wie Bürger ein konkretes Anliegen „bottom-up“ transportieren können, von unten nach oben, ohne Einbindung eines gewählten Organs.